Российские подростки угнали машину скорой и попали в ДТП

СК: во Владимирской области подростки угнали машину скорой помощи и попали в аварию

В городе Меленки Владимирской области два подростка угнали машину скорой помощи и попали в ДТП. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по области.

По данным ведомства, машину угнали два несовершеннолетних, одному из которых было 14 лет, второму — 16.

В СКР сообщили, что подростки увидели припаркованный автомобиль скорой помощи во дворе дома и решили покататься на нем. Во время движения один из них не справился с управлением и врезался в металлическое препятствие.

Несовершеннолетние в аварии не пострадали и признали свою вину. Ведомство возбудило уголовное дело.

Ранее в Тыве семеро российских подростков угнали автомобиль и попали в смертельное ДТП. Как сообщили в МВД, автомобиль принадлежал отцу одного из школьников, в момент аварии никто из пассажиров не был пристегнут. В результате ДТП погиб несовершеннолетний водитель.