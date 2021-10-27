Россиянин сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

МВД: водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Волгограде и скрылся с места ДТП

Полиция Волгограда разыскивает водителя, сбившего восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в среду, 27 октября, в Ворошиловском районе города Волгограда. Водитель, личность которого пока не установлена. двигался по улице Морфлотская со стороны улицы Автозаводская в сторону улицы Просвещения. Напротив дома №47 по улице Морфлотская он наехал на девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся.

Ребенка госпитализировали с травмой головы. Как сообщили в МВД, девочка запомнила только цвет автомобиля — черный. Полиция ведет розыск преступника.

Ранее стало известно, что легковушка на высокой скорости сбила восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Череповце. На опубликованных кадрах видно, как ребенок перебегает дорогу по «зебре» на желтый сигнал светофора. Однако уже рядом с тротуаром, когда загорелся зеленый, мальчика на полной скорости сбивает «девятка», не сбавившая скорости перед пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 19-летний водитель.