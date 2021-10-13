Сбившая ребенка за рулем Bentley в Москве блогерша оправдалась

Блогерша Ледник, сбившая за рулем Bentley ребенка в Москве: «внезапно выскочил» на переход

Дизайнер и блогерша Ирина Ледник, которая находясь за рулем Bentley сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, оправдалась. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Блогерша заверила, что ехала на низкой скорости. По ее словам, ребенок на самокате «внезапно выскочил» перед автомобилем на пешеходный переход. Ледник заявила, что находится в состоянии шока.

Ранее 12 октября сообщалось, что Ледник была за рулем Bentley, сбившего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы. Наезд произошел около 18:00 на улице Столетова в районе дома №5, ребенка доставили в больницу. По данным РИА Новости, пострадавшему менее 12 лет.