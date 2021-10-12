Автоюрист назвал последствие пожизненного лишения прав пьяных водителей

Предложенные правительством новые санкции в отношении нетрезвых водителей говорят о «беспомощности». Автоюрист Андрей Смирнов в эфире радио «Говорит Москва» назвал последствием инициативы о пожизненном лишении прав увеличение объема взяток сотрудникам ГИБДД.

Он уверен, что новые наказания вряд ли снизят количество «пьяных» аварий в стране. Простым ужесточением ситуацию изменить не удастся: «определенная прослойка» граждан по-прежнему будет нарушать правила, пояснил Смирнов.

Из-за предложенных кабмином санкций вырастут объемы взяток сотрудникам ГИБДД. Любой адекватный водитель, попавшись с остатками алкоголя в крови, захочет решить проблему коррупционным путем. По этой причине ценники будут взлетать, предупредил автоюрист.

Автоэксперт Дмитрий Славнов разделяет опасения Смирнова. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что полагаться на показатели алкотестера и на их основании лишать человека прав как минимум негуманно.

Ранее правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Поручение ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства в этой сфере дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения». Кроме того, планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.