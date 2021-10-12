Пьяных водителей захотели лишать прав пожизненно

Правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Поручение ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства в этой сфере дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, планируется ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения», а также проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.

Кроме того, МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией должны проработать единый механизм, по которому пьяных водителей будут лишать прав на управление всеми видами транспорта, а также прав на оружие. Также МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех граждан, лишенных прав за нетрезвую езду.

В июне Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. Срок лишения свободы для нарушителей увеличили с двух до трех лет. Нарушитель также будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.