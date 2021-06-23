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Совфед ужесточил наказание за вождение в пьяном виде

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за повторное вождение транспортного средства в пьяном виде. Для нарушителей увеличивается срок лишения свободы с двух до трех лет, изменения внесены в УК РФ, передает РИА Новости.

Согласно новому закону, вырастет и штраф — от 300 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч рублей, либо составит размер заработка за два или три года.

В качестве наказания, за повторное вождение в нетрезвом виде, предусмотрено до двух лет исправительных работ, до трех лет ограничения свободы либо принудительных работ. По новому закону, нарушитель также будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Документ отправлен на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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