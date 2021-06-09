Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения автомобилей в городах

В Москве есть улицы, где можно снизить максимально разрешенную скорость до 30 километров в час. Это изменение не парализует движение в столице. Такое мнение выразил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с «Известиями».

«Есть пешеходные, туристические улицы. Внутри Бульварного, Садового кольца, где-то в Коломенском, в Царицыно. Там скоростной режим действительно можно снизить до 30 километров в час. Это более-менее разумный подход», — сказал он.

Канаев добавил, что из-за нештрафуемого порога в 20 километров в час водители будут ездить со скоростью 50 километров в час. Он подчеркнул, что новые меры могут приниматься только точечно — на федеральной трассе никто не будет вводить подобные скоростные ограничения.

В ГИББД поддержали инициативу ограничения скорости в городах и населенных пунктах. В ведомстве отметили, что смертность зависит от скоростного режима на дорогах. «С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность», — заявил глава научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. В департаменте столицы отметили, что такая мера положительно скажется на безопасности дорожного движения и повысит дисциплину водителей.