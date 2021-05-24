В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автомобильные номера. Соответствующий законопроект разрабатывает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает издание «Известия».

Нилов выступает с инициативой ввести новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных госномеров в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Согласно законопроекту, наказанием могут стать обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Депутат также рассказал, что на разработку поправок по ужесточению законодательства его толкнуло отсутствие серьезного наказания за данный вид правонарушений. В качестве примера он привел недавний случай с блогером Эдвардом Билом, когда по его вине столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал человек.

Отмечается, что сейчас водители, которые используют поддельные номера без цели совершить преступление, могут быть только лишены прав на срок от шести месяцев до года.