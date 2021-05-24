Россия
 
Последние новости
У привитых от коронавируса подростков в США обнаружили проблемы с сердцем
Диетологи назвали самые полезные продукты для переболевших COVID-19
Раскрыта истинная эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Американский генерал заявил о новых возможностях для России на Ближнем Востоке
В России предложили отменить ряд ограничений для самозанятых
Мужчина решил разыграть друзей и навлек на себя подозрения в серийных убийствах
Бортпроводник рассказал о самом странном случае с пассажиром за свою карьеру
В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Новости партнеров

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автомобильные номера. Соответствующий законопроект разрабатывает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщает издание «Известия».

Нилов выступает с инициативой ввести новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных госномеров в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Согласно законопроекту, наказанием могут стать обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

Депутат также рассказал, что на разработку поправок по ужесточению законодательства его толкнуло отсутствие серьезного наказания за данный вид правонарушений. В качестве примера он привел недавний случай с блогером Эдвардом Билом, когда по его вине столкнулись сразу пять автомобилей и пострадал человек.

Отмечается, что сейчас водители, которые используют поддельные номера без цели совершить преступление, могут быть только лишены прав на срок от шести месяцев до года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Открой табличку: за использование поддельных госномеров хотят наказывать по УК
Состояние пострадавшей в устроенном блогером Эдвардом Билом ДТП ухудшилось
Автомобильный номер продали за миллионы долларов