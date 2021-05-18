Состояние пострадавшей в устроенном блогером Эдвардом Билом ДТП ухудшилось

Состояние пострадавшей в ДТП, устроенном блогером Эдвардом Билом (настоящее имя — Эдуард Биль) в центре Москвы, Марии Артемовой ухудшилось после операции. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Андрей Князев.

В понедельник, 17 мая, Артемовой провели еще одну операцию на ноге, в которой уже установлены спицы и пластины. По словам адвоката, после этого ей стало хуже, сейчас врачи «поднимают гемоглобин».

Ранее адвокат заявлял, что потерпевшая попросила полицию прекратить дело за примирением сторон, ей была выплачена компенсация.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Артемова попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.

По решению суда блогера не арестовали, но его действия ограничили. Так, помимо запрета на массовые мероприятия, ему запрещено выходить из дома с 20:00 до 08:00, водить машину, пользоваться телефоном и интернетом.