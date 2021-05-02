Автомобильный номер продали за миллионы долларов

В Объединенных Арабских Эмиратах регистрационный номер на автомобиль продали за миллионы долларов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Металлический знак AA9 был приобретен на благотворительном вечере человеком, чье имя не раскрывается. Он потратил сумму больше 10 миллионов долларов (больше 748 миллионов рублей).

Участником мероприятия стал в том числе премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Уточняется, что всю выручку с благотворительного вечера, а именно 13,2 миллиона долларов, направят на помощь бедным.

Ранее стало известно, что автомобиль герцогини Кембриджской Кэтрин и ее супруга принца Уильяма собрались продать в мае. Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан королевской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013-м. Транспортное средство предоставили аукционному дому Bonhams.