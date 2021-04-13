Первые кроссовки Yeezy Канье Уэста продадут за миллион долларов

Американский коллекционер обуви Райан Чанг (Ryan Chang) продаст первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста за миллион долларов. Об этом сообщает Business Insider.

Речь идет о первом прототипе кроссовок Nike Air Yeezy 1, дизайн которых был разработан музыкантом совместно с дизайнером Марком Смитом (Mark Smith) для спортивного бренда Nike в 2007 году. Обувь изготовлена из натуральной кожи, украшена ремешком на союзке, а также розовыми застежками в виде буквы Y.

По информации издания, Уэст впервые представил кроссовки общественности на церемонии вручения наград музыкальной премии Grammy в 2008 году. Исполнитель прошелся в упомянутой обуви по красной ковровой дорожке, а также выступил в ней на сцене.

Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги в понедельник, 12 апреля, и покупатель еще не найден. Известно, что начальная стоимость лота составила миллион долларов (77 миллионов рублей), что делает кроссовки самой дорогой обувью, которая когда-либо появлялась на аукционном рынке.

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Отмечается, что нынешний рекорд установила обувь Nike Air Jordan 1s, которой ранее владел спортсмен Майкл Джордан. Ее продали за 560 тысяч долларов (42 миллиона рублей) в мае прошлого года.

Нью-Йоркский коллекционер Райан Чанг (Ryan Chang) рассказал в интервью журналистам, что считает кроссовки Nike Air Yeezy 1 произведением искусства. «Эта обувь является олицетворением культуры 2008 года. Тогда Канье Уэст получил четыре награды Grammy и показал миру дизайн новой пары, которая вскоре стала культовой», — пояснил он.

В марте эксперты оценили состояние рэпера Канье Уэста в 6,6 миллиарда долларов. При этом сообщалось, что большая часть капитала хип-хоп-артиста приходится на бренд Yeezy, стоимость которого составляет около четырех миллиардов долларов.