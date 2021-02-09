Названа цена созданных для Барака Обамы кроссовок Nike

Эксклюзивные кроссовки американского бренда Nike выставили на продажу за миллионы рублей. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет о паре обуви модели Hyperdunks, дизайн которой был разработан специально для бывшего, 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году. На язычке кроссовок располагается президентская печать, на них также нанесено число 44. «Президент Обама обожает баскетбол, поэтому обувь для игры стала идеальным выбором», — пояснили эксперты.

По информации издания, кроссовки были выпущены всего в двух экземплярах. Один из них продадут на площадке аукционного дома Sotheby's. Предполагаемая стоимость лота — 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). «Данная модель хранилась в идеальных условиях на протяжении 12 лет», — заключил директор по продажам Sotheby's Брам Вахтер (Brahm Wachter).

В июле 2019 года эксперты назвали стоимость обуви президента России Владимира Путина. Согласно материалу, глава государства появился на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в кроссовках Week End Walk итальянского бренда Loro Piana за 61 550 рублей.