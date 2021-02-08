Мужчина показал действенный способ очистить белую обувь и прославился

Мужчина показал действенный способ очистить белую обувь в домашних условиях и прославился в соцсети. На ролик, размещенный в его TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогер Мигель Солорио (Miguel Solorio) опубликовал видео, в котором показал, как вернуть кроссовкам Nike Air Force 1 первоначальный вид. На размещенных кадрах он очищает обувь с помощью губки, щетки и средства для обуви, удаляя загрязнения. Затем мужчина вручную стирает шнурки и стельки.

Помимо этого, в ролике Солорио демонстрирует, как избавиться от заломов на обуви. Блогер обернул союзку обуви мокрой тряпкой и прогладил ее с помощью утюга. В конце герой материала показал подписчикам разницу между двумя кроссовками.

«Я только что сохранил вам сотню долларов», — заключил Солорио. Известно, что стоимость кроссовок бренда Nike модели Air Force 1 составляет 123 доллара (9161 рубль).

Пользователи поблагодарили мужчину за предложенный лайфхак и удивились внешнему виду обуви в комментариях под постом, который стал вирусным и набрал 17 миллионов просмотров. «Он просто сохраняет людям деньги», «Вау, разница огромна», «Я в шоке! Никогда не видел такого преображения обуви», «Они выглядят как новые», «Спасибо большое!» — высказывались юзеры.

В ноябре 2020 года стилистка показала дешевый способ очистить белую обувь. Блогерша Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) рассказала подписчикам, что для мытья белых кроссовок использует очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (298 рублей).