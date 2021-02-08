Мужчина придумал способ починить молнию на обуви в домашних условиях

Мужчина придумал способ починить сломанную на обуви молнию в домашних условиях и прославился в соцсети. Ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Сапожник опубликовал видео, в котором показал, как с помощью подручных средств починить застежку на ботинках. Мужчина объяснил, что для лайфхака понадобятся инструменты для ремонта. На размещенных кадрах блогер зажимает бегунок молнии плоскогубцами и осторожно стучит по нему молотком. В конце ролика он застегивает сломанную застежку.

Публикация пользователя стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. В комментариях под постом юзеры поблагодарили сапожника за предложенный способ. «Это рабочий способ, я попробовала!», «Все гениальное — просто», «Я в полном шоке», «Спасибо огромное!» — высказывались они.

В ноябре 2020 года стилистка показала дешевый и действенный способ очистить белую обувь. Блогерша Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) рассказала подписчикам, что для мытья белых кроссовок использует очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (298 рублей).