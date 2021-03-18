Bloomberg оценил состояние Канье Уэста

Состояние американского рэпера Канье Уэста оценивается в 6,6 миллиарда долларов (около 442 миллиардов рублей). Об этом сообщает Bloomberg.

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Большая часть капитала хип-хоп-артиста приходится на бренд Yeezy, стоимость которого, по данным агентства, составляет около четырех миллиардов долларов. Там же отметили, что в настоящий момент Уэст в полной мере владеет компанией и креативным контролем над ней. В издании также оценили грядущую коллаборацию Yeezy и марки GAP примерно в 970 миллионов. По оценкам экспертов, она должна принести 150 миллионов долларов прибыли за 2022 год.

Остальная часть состояния рэпера приходится на наличные и акции (122 миллиона долларов), а также на музыкальный каталог (110 миллионов) и иные инвестиции (1,7 миллиарда), включая прибыль с вложений в бренд SKIMS бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян.

Ранее стало известно о сумме, которую Уэст потратил на провальную президентскую кампанию в 2020 году. Утверждалось, что хип-хоп-артист вложил 12 миллионов долларов из личных средств на финансирование своего предвыборного штаба.