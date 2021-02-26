Раскрыта потраченная Канье Уэстом на провальную президентскую кампанию сумма

Раскрыта потраченная американским рэпером Канье Уэстом на провальную президентскую кампанию сумма. Об этом сообщает издание People со ссылкой на собственный источник.
По информации инсайдера, в 2020 году хип-хоп-артист вложил 12 миллионов долларов из личных средств на финансирование своей президентской кампании. Данная сумма составила большую часть общего бюджета. В общей сложности, предвыборный штаб Уэста потратил 13,2 миллиона долларов.
Значительная часть денег была потрачена на попытки попасть в избирательный бланк в наибольшем количестве штатов. Рэпер столкнулся с дополнительными проблемами из-за того, что поздно объявил о начале предвыборной кампании и пропустил окончание регистрации.
В августе прошлого года хип-хоп исполнитель подал заявку на участие в выборах президента США. В конечном итоге кандидатуру Уэста допустили до голосования лишь в 12 штатах, где он набрал около 66 тысяч голосов избирателей.