Раскрыта потраченная Канье Уэстом на провальную президентскую кампанию сумма

Раскрыта потраченная американским рэпером Канье Уэстом на провальную президентскую кампанию сумма. Об этом сообщает издание People со ссылкой на собственный источник.

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По информации инсайдера, в 2020 году хип-хоп-артист вложил 12 миллионов долларов из личных средств на финансирование своей президентской кампании. Данная сумма составила большую часть общего бюджета. В общей сложности, предвыборный штаб Уэста потратил 13,2 миллиона долларов.

Значительная часть денег была потрачена на попытки попасть в избирательный бланк в наибольшем количестве штатов. Рэпер столкнулся с дополнительными проблемами из-за того, что поздно объявил о начале предвыборной кампании и пропустил окончание регистрации.

В августе прошлого года хип-хоп исполнитель подал заявку на участие в выборах президента США. В конечном итоге кандидатуру Уэста допустили до голосования лишь в 12 штатах, где он набрал около 66 тысяч голосов избирателей.