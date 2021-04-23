Автомобиль принца Уильяма и Кейт Миддлтон продадут за миллионы рублей

Автомобиль герцогини Кембриджской Кэтрин и ее мужа принца Уильяма выставят на продажу в мае 2021 года. Информация появилась на Daily Mail.

Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан супружеской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013 году. Отмечается, что за восемь лет езды пробег машины составил всего 38,4 тысяч миль (61 тысяча километров).

Согласно материалу, транспортное средство предоставили аукционному дому Bonhams не королевская семья и производитель автомобиля, а анонимный продавец, купивший машину в июле 2020 года у дилерского центра Jardine Lancaster Bracknell.

Торги состоятся 22 мая в городе Байсестер. Стоимость лота в специалисты Bonhams оценивают в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей).

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Известно, что внедорожник оснастили дополнительными функциями по просьбе прошлых владельцев. В их число вошли боковая подножка для облегчения выхода из автомобиля при выполнении королевских обязанностей, холодильник для напитков, а также резиновые коврики.

Помимо этого Range Rover оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Вдобавок в его комплектацию включены система помощи при парковке, подогрев передних и задних сидений, панорамная стеклянная крыша и дополнительные подушки безопасности.

В апреле стало известно, что на европейском портале Autoscout24 выставили на продажу синюю «Волгу» 1983 года производства за 700 тысяч рублей. Пробег раритетного седана составляет почти 124 тысячи километров, автомобиль оснащен механической коробкой передач. Ярко-красный салон машины тоже хорошо сохранился. Авто продают в Берлине.