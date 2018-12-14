Кейт Миддлтон за рулем автомобиля поразила фанатку

Туристка из Ганновера приехала в Лондон и случайно увидела герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон за рулем автомобиля. Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На ролике жена принца Уильяма заезжает в ворота на черном автомобиле Land Rover Discovery 5. «У Букингемского дворца. Когда тебе повезло заснять Кейт Миддлтон прямо у дворца», — описала автор видео по имени Мелли.

В ноябре Кейт Миддлтон посетила Лестерский университет, где ее познакомили с проектом, продвигаемым бывшим владельцем футбольного клуба Вичаем Шриваддханапрабхой. Юный участник проекта Сай Готани бросился к Кейт и поцеловал ее в щеку.

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