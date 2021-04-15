В Германии выставили на продажу раритетную «Волгу»

На европейском портале Autoscout24 выставили на продажу синюю «Волгу» 1983 года производства за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Судя по фотографиям, автомобиль находится в хорошем состоянии. Пробег раритетного седана составляет почти 124 тысячи километров, автомобиль оснащен механической коробкой передач. Ярко-красный салон машины тоже хорошо сохранился. Авто продают в Берлине.

Владелец автомобиля утверждает, что машина находится в отличном состоянии, однако признает, что будущему владельцу будет с ней непросто. «Он остается русским старожилом, не отвечающим никаким немецким стандартам. Пожалуйста, имейте в виду, что получать удовольствие от вождения и возни со старыми технологиями является обязательным условием!» — пишет продавец из Германии.

Ранее в Германии выставляли на продажу еще один российский раритет — «Копейку» 1981 года за 5 тысяч евро.