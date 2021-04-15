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В Германии выставили на продажу раритетную «Волгу»

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Фото: Autoscout24.fr

На европейском портале Autoscout24 выставили на продажу синюю «Волгу» 1983 года производства за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Судя по фотографиям, автомобиль находится в хорошем состоянии. Пробег раритетного седана составляет почти 124 тысячи километров, автомобиль оснащен механической коробкой передач. Ярко-красный салон машины тоже хорошо сохранился. Авто продают в Берлине.

Владелец автомобиля утверждает, что машина находится в отличном состоянии, однако признает, что будущему владельцу будет с ней непросто. «Он остается русским старожилом, не отвечающим никаким немецким стандартам. Пожалуйста, имейте в виду, что получать удовольствие от вождения и возни со старыми технологиями является обязательным условием!» — пишет продавец из Германии.

Ранее в Германии выставляли на продажу еще один российский раритет — «Копейку» 1981 года за 5 тысяч евро.

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