Самую старую бутылку виски выставят на аукцион

Самая старая из существующих бутылка виски Old Ingledew будет выставлена на онлайн-аукционе Skinner в конце июня. Ожидается, что за крепкий напиток удастся выручить от 20 до 40 тысяч долларов (около полутора — трех миллионов рублей), сообщает CNN.

Организаторы торгов заявили, что для точной датировки виски были привлечены ученые из Университета Джорджии. С помощью специальной иглы исследователи извлекли небольшой образец жидкости и выяснили, что бурбон был разлит в бутылку в 1763-1803 годы.

Эксперт Skinner по редким алкогольным напиткам Джозеф Хайман уверен, что эта бутылка виски «считается единственной уцелевшей из погреба JP Morgan, подаренной в 1940-х годах вашингтонской элите».

Ранее сообщалось, что первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой высокой цене в истории. Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля их выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей).