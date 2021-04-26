Первые кроссовки Yeezy продали на аукционе по самой дорогой цене в истории

Первые кроссовки из линейки Yeezy рэпера Канье Уэста продали на аукционе по самой дорогой цене в истории. Об этом сообщает France 24.

Речь идет о первом прототипе кроссовок Nike Air Yeezy 1, дизайн которых был разработан хип-хоп-исполнителем совместно с дизайнером Марком Смитом (Mark Smith) для марки Nike в 2007 году. Пара изготовлена из натуральной кожи и украшена ремешком на союзке, а также розовыми застежками в виде буквы Y.

Согласно материалу, музыкант впервые представил кроссовки общественности на церемонии вручения наград музыкальной премии Grammy в 2008 году, выступив в них на сцене. При этом в продажу обувь поступила только в апреле 2009 года.

Аукционный дом Sotheby's выставил Nike Air Yeezy 1 на торги 12 апреля, а уже 26 апреля их выкупили за 1,8 миллиона долларов (135 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается, в то же время известно, что обувь предоставил на торги Sotheby's нью-йоркский коллекционер Райан Чанг (Ryan Chang).

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По информации издания, кроссовки стали самой дорогой обувью, которую когда-либо продавали на аукционном рынке. «Они также стали первой обувью, цена которой превысила миллион долларов», — добавили представители Sotheby's.

Отмечается, что прошлый рекорд установили кроссовки Nike Air Jordan 1s, которыми ранее владел американский баскетболист Майкл Джордан. Их стоимость на торгах компании Christie's, прошедших в августе прошлого года, составила 615 тысяч долларов (46,1 миллиона рублей).

В марте эксперты оценили состояние рэпера Канье Уэста в 6,6 миллиарда долларов. Согласно подсчетам аналитиков, большая часть капитала знаменитости приходится на бренд Yeezy, стоимость которого равна примерно четырем миллиардам долларов.