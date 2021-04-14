В антикварном магазине Брюсселя нашли украденную древнюю статую

В антикварном магазине Брюсселя нашли украденную обезглавленную римскую статую «Тогатус», относящуюся к первому веку до нашей эры. Об этом сообщает BBC News.

Фигура была украдена во время археологических раскопок в Италии. В итоге ее обнаружили двое итальянских полицейских, которые сначала со скепсисом отнеслись к новой находке. Позднее они проверили ее по базе украденных артефактов и убедились, что она пропала с территории виллы Марини Деттина в 2011 году.

Уточняется, что полицейские находились в Брюсселе для проведения другого расследования. Однажды вечером после работы они направились в район Саблон, известный своими антикварными магазинами, где и наткнулись на мраморную фигуру.

14 апреля стало известно, что самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца и снова потеряли. Полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которое было продано на аукционе за рекордные 450,3 миллиона долларов, после исчезновения в 2017 году находилось на яхте саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана. В настоящее время его точное местоположение снова неизвестно.