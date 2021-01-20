Полиция вернула в музей украденную копию самой дорогой в мире картины

Полиция вернула украденную из музея в Неаполе копию самой дорогой картины в мире — «Спаситель мира», написанную Леонардо да Винчи. Об этом сообщает CNN.

Полотно обнаружили в доме одного из жителей итальянского города. В настоящее время он взят под стражу.

Доподлинно не известно, кто был автором копии, однако ученые полагают, что она принадлежит кисти одного из учеников мастера эпохи Возрождения, и была сделана еще при его жизни, в 1510 году.

Полиция не уточняет, когда полотно было украдено, однако сам музей сообщал, что еще в начале января оно находилось в экспозиции.

В 2017 году «Спасителя мира» за рекордные 450,3 миллиона долларов приобрел саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд. Так она стала самой дорогой картиной в мире. До принца владельцем был российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Картина «Спаситель мира» датируется примерно 1500 годом. Первые упоминания о произведении относятся к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — 1763 год, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион.