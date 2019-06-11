Самая дорогая картина в мире найдена на яхте

На яхте Serene, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, была найдена пропавшая ранее самая дорогая в мире картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. Об этом сообщает портал Artnet.

Как отмечают источники, полотно останется на судне до тех пор, пока в провинции Эль-Мадина не завершится строительство культурного центра, где предположительно будет храниться работа да Винчи в будущем.

О пропаже картины стало известно в марте 2019 года. Сообщалось, что сотрудникам филиала Лувра в Абу-Даби, где полотно должно было быть выставлено еще в сентябре 2018-го, не удалось установить точное местонахождение произведения искусства.

На картине «Спаситель мира» изображен Иисус Христос. Она была написана около 1500 года. На протяжении долгого времени работа считалась утерянной, но в 1958 году ее выставили на аукцион под авторством одного из учеников Леонардо да Винчи, тогда она ушла с молотка за 45 фунтов стерлингов.

В 2007 году после завершения реставрационных работ эксперты заключили, что «Спасителя мира» написал сам художник. В 2013 году ее купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев за 127,5 миллиона долларов, а продал на аукционе Christieʼs в 2017-м за рекордные 450 миллионов долларов.

Ранее в мае стало известно имя самого высокооплачиваемого из ныне живущих художников. Им стал американец Джефф Кунс после того, как его скульптура «Кролик» была продана за 91 миллион долларов.

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