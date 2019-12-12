«Самую разыскиваемую» украденную картину нашли спустя 22 года

Картину «Портрет женщины» кисти австрийского художника Густава Климта обнаружили в тайнике в музее, из которого она была похищена 22 года назад. Об этом пишет The Guardian.

Полотно стало одним из самых разыскиваемых предметов искусства после того, как в 1997 году исчезло со стены в галерее современного искусства в городе Пьяченца, Италия. Его стоимость оценивается в 66 миллионов долларов.

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Украденная картина все это время оставалась в галерее. Ее нашел садовник, который счищал с внешней стены здания плющ. За растением он обнаружил потайную железную дверь, за которой скрывался тайник. Работа Климта лежала в мешке.

По словам источников, эксперты уже установили, что картина принадлежит кисти Климта, который написал ее в 1917 году. Официального заявления руководство галереи еще не сделало.

В июне самая дорогая в мире картина «Спаситель мира» Леонардо да Винчи была найдена на яхте Serene принца Саудовской Аравии. Сообщалось, что она будет храниться там, пока в провинции Эль-Мадина не завершится строительство культурного центра, где ее выставят.

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