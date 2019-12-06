В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля

В Германии обнаружили украденные 40 лет назад работы художников Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка. Об этом сообщает издание Spiegel в пятницу, 6 декабря.

Кража произошла в 1979 году, когда неизвестные похитили картины из музея в Готе. Случившееся считалось наиболее крупным похищением произведений искусства в истории ГДР. В статье утверждается, что теперь полотна отправили в лабораторию фонда Государственных музеев Берлина, чтобы определить их подлинность.

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Уточняется, что последние месяцы обер-бургомистр города вел переговоры с адвокатом, который просил заплатить за полотна 5,25 миллиона евро. В итоге в отношении адвоката и врача, считающегося его поставщиком, было возбуждено уголовное дело из-за вымогательства и покупки украденных предметов искусства. Пока не уточняется, как именно полотна попали к ним в руки.

В числе украденных работ оказалась картина «Старик» Ливенса. Кроме того, в 1979 году пропали полотна «Портрет неизвестного господина в шляпе и перчатках» Хальса, «Святая Катарина» Гольбейна, «Автопортрет с подсолнухом» ван Дейка и «Деревенская улица с повозками и коровами» Брейгеля-старшего.

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