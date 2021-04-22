Продано самое дорогое кольцо с самым большим бриллиантом в Австралии

Неизвестный мужчина купил самое дорогое кольцо с самым большим бриллиантом в Австралии за 1,25 миллиона долларов (95 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

20 апреля на Аукцион Леонарда Джоэла было выставлено украшение с квадратным бриллиантом изумрудной огранки в 25,02 карата. Его начальная стоимость составляла 900 тысяч долларов (68,4 миллиона рублей).

Согласно материалу, покупатель изделия предпочел остаться анонимным. Продавцом украшения оказался австралийский эмигрант, купивший его несколько месяцев назад в качестве инвестиции.

По информации издания, драгоценные металлы и камни кольца были этически добыты на северо-западных территориях Канады. Общий вес мелких бриллиантов, инкрустирующих украшение, составляет 3,25 каратов.

«Это кольцо словно гипнотизирует, когда вы на него смотрите. Когда люди надевают его, они не могут его снять. Оно словно святой грааль», — поделился глава австралийского Аукциона Леонарда Джоэла Хэмиш Шарма (Hamish Sharma).

Ранее в апреле мужчина купил невесте пять колец с бриллиантами на выбор и прославился в сети. Согласно материалу, Уилл Ханн (Will Hunn) сделал предложение своей возлюбленной Бритни Нишель Миллер (Brittney Nichelle Miller) на вертолетной площадке в парке Centennial Olympic Park в Атланте. Мужчина организовал невесте воздушную прогулку. По прилете он встал на колено и достал из кармана пять колец с бриллиантами.