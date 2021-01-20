Дочь Трампа позвали замуж и подарили ей кольцо за десятки миллионов рублей

Младшая дочь действующего президента США Дональда Трампа Тиффани получила кольцо за десятки миллионов рублей в честь помолвки. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний миллиардер из Нигерии Майкл Булос позвал замуж 27-летнюю Трамп, о чем последняя объявила на своей странице в Instagram, опубликовав совместное с женихом фото.

Согласно материалу, бизнесмен преподнес дочери Трампа обручальное кольцо нью-йоркского ювелира и поставщика бриллиантов Самера Халиме (Samer Halimeh). Украшение оформлено крупным изумрудом весом в 13 карат и двумя бриллиантами трапециевидной огранки по бокам.

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По информации издания, упомянутое кольцо оценивается экспертами в 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей). При этом его реальная стоимость не раскрывается. Отмечается, что Булос приобрел украшение в Дубае, куда он летал специально ради покупки.

Известно, что Халиме сотрудничал со многими мировыми знаменитостями, такими как Опра Уинфри, Элтон Джон и Наоми Кэмпбелл, а младшая дочь Трампа является фанаткой его изделий.

Ранее в ноябре 2018 года дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле. Папарацци запечатлели Тиффани Трамп вместе с сестрой Иванкой во время посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, США. Журналисты обратили внимание, что на подошве правой туфли младшей дочери наклеен ценник.