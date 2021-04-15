Мужчина купил невесте пять колец с бриллиантами на выбор и прославился в сети

Житель американского штата Джорджия купил невесте пять обручальных колец на выбор и прославился в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, Уилл Ханн (Will Hunn) сделал предложение своей возлюбленной Бритни Нишель Миллер (Brittney Nichelle Miller) на вертолетной площадке в парке Centennial Olympic Park в Атланте. Мужчина организовал невесте воздушную прогулку. По прилете он встал на колено и достал из кармана пять колец с бриллиантами.

«Я думал, что знаю, что такое любовь. Но потом в моей жизни появилась ты. Ты не только помогла мне понять, что я не хочу жить без тебя, но и то, что я не могу жить без тебя. Я хочу заполучить тебя и провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Бритни Нишель Миллер, ты выйдешь за меня замуж? Ты можешь взять все пять колец или выбрать одно», — сказал жених.

По информации издания, Миллер согласилась стать женой Ханна. Мужчина опубликовал видео с невестой в своем Instagram-аккаунте. Ролик стал вирусным и набрал более 33 тысяч просмотров. Подписчики жениха восхитились его поступком. «Поздравляю вас! Вы прекрасны!», «Ты настоящий джентльмен! Вот бы мне такого мужа!», «Это великолепно!», «Ты просто герой!», «Я так рада за вас! Поздравляю!» — писали они.

В январе дочь бывшего президента США Дональда Трампа позвали замуж и подарили ей кольцо за десятки миллионов рублей. 23-летний миллиардер из Нигерии Майкл Булос преподнес 27-летней Тиффани Трамп обручальное кольцо нью-йоркского ювелира Самера Халиме (Samer Halimeh). Украшение оформлено крупным изумрудом весом 13 карат и двумя бриллиантами трапециевидной огранки по бокам. Кольцо оценивается экспертами в 1,2 миллиона долларов (88 миллионов рублей).