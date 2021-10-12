В Совфеде поддержали инициативу о пожизненном лишении прав пьяных водителей

Идея о пожизненном лишении пьяных водителей прав выглядит целесообразной, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

По его словам, действующие меры не работают.

Ранее правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Поручение ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства в этой сфере дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения». Кроме того, планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.