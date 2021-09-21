В Амурской области задержали сотрудников МВД, заподозренных в коррупции. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, руководителя одного из подразделений и его подчиненных заподозрили в получении взятки. В областное управление МВД приехали следователи и оперативники.

Ранее сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области четверо сотрудников ГИБДД осуждены на сроки от 8 до 10 лет лишения свободы за получение взяток. С января 2018 года по ноябрь 2019 года гаишники собирали «дань» с водителей грузовиков на автотрассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Полицейские проверяли дальнобойщиков на алкотестере, а затем говорили им, что они пьяны, и угрожали забрать права и машину. Водители были вынуждены платить, чтобы избежать наказания.