Обматеривший и избивший гаишника майор российской полиции получил срок

Суд приговорил к 1,5 года экс-главу уголовного розыска Курска за избиение инспектора ДПС

Ленинский суд Курска вынес приговор бывшему начальнику отдела регионального управления уголовного розыска МВД, который после ДТП избил и обматерил гаишника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейского признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Речь идет о майоре полиции Олеге Голдинове, уточняет «Коммерсантъ». Его приговорили к сроку в 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд лишил осужденного права занимать должности в госструктурах.

Суд установил, что вечером 20 ноября 2020 года майор на служебном автомобиле столкнулся с «Газелью». На место ДТП прибыл экипаж ДПС, которым Голдинов предложил не оформлять факт правонарушения, но получил отказ. В ответ российский майор избил инспектора и обругал грубой нецензурной бранью в присутствии других сотрудников полиции и свидетелей.

Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах нетрезвый мужчина ругается и обзывает сотрудника ГИБДД.

После публикации видео Голдинова уволили со службы в МВД по отрицательным мотивам. Он пытался восстановиться на работе через суд, но проиграл дело.