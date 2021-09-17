Силовые структуры
 
Последние новости
Песков рассказал о состоянии Путина
Microsoft отменила пароли
Лукашенко предложил решать проблему Афганистана «добром»
Землетрясение в Китае уничтожило более 200 тонн водки
В Шри-Ланке захотели смягчить ограничения для туристов
В Роспотребнадзоре оценили вероятность новой волны коронавируса
Познер назвал способ преодолеть творческий кризис
России предрекли стабилизацию спроса на жилье
Иран решили присоединить к странам ШОС
В московском метро заметили «госпожу Осень» 
Новости партнеров
Прослушать новость

Обматеривший и избивший гаишника майор российской полиции получил срок

Суд приговорил к 1,5 года экс-главу уголовного розыска Курска за избиение инспектора ДПС
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ленинский суд Курска вынес приговор бывшему начальнику отдела регионального управления уголовного розыска МВД, который после ДТП избил и обматерил гаишника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейского признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Речь идет о майоре полиции Олеге Голдинове, уточняет «Коммерсантъ». Его приговорили к сроку в 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также суд лишил осужденного права занимать должности в госструктурах.

Суд установил, что вечером 20 ноября 2020 года майор на служебном автомобиле столкнулся с «Газелью». На место ДТП прибыл экипаж ДПС, которым Голдинов предложил не оформлять факт правонарушения, но получил отказ. В ответ российский майор избил инспектора и обругал грубой нецензурной бранью в присутствии других сотрудников полиции и свидетелей.

Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах нетрезвый мужчина ругается и обзывает сотрудника ГИБДД.

После публикации видео Голдинова уволили со службы в МВД по отрицательным мотивам. Он пытался восстановиться на работе через суд, но проиграл дело.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывших российских полицейских приговорили к срокам за пытки подростка бутылкой
Состоявший в группе наркоторговцев бывший российский полицейский сел на 7 лет
Устроивший ДТП бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
04:3916 сентября

МВД показало фото подозреваемого в убийстве школьницы в Орловской области

03:5816 сентября

Адвокат рассказал о неспособности Ефремова приносить пользу обществу

02:1516 сентября

Крупнейший распространитель детской порнографии получил 27 лет тюрьмы

Силовые структуры00:0114 июня

«Дай мне, Керя, финку»

Почему обычный финский нож полюбили советские бандиты и сотрудники НКВД
01:2116 сентября

СК начал проверку по факту аварийной посадки самолета в Петербурге

00:3116 сентября

Немецкая полиция начала спецоперацию из-за угроз в адрес синагоги

23:1615 сентября

Полиция Вашингтона запросила помощь военных перед митингом республиканцев

Силовые структуры00:0119 мая

Исключительные меры.

В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
22:3515 сентября

СК возбудил уголовное дело после смерти 4-летнего ребенка из России в Турции

22:1615 сентября

В деле о смертельном отравлении россиянок арбузом появятся новые фигуранты

21:4215 сентября

Арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом обжалуют

Россия
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
В США заявили о неуверенности в вопросе повторной вакцинации от COVID-19
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Еврокомиссия создаст управление по ЧС в области здравоохранения
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
В Афганистане появился черный рынок виз
В США полицейские в упор расстреляли чернокожего с мачете
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал о военных учениях с Россией и вспомнил Зеленского
Лукашенко рассказал о рисках силового разрешения конфликтов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Грузии члена правящей партии заподозрили в нападении на журналиста
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Названа пострадавшая от подорожания газа в Европе отрасль
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Назван срок появления самолетов на водороде
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Россиянам спрогнозировали будущее рубля осенью
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Забастовки вынудили крупнейшую транспортную компанию поднять зарплаты
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Российские Nissan Qashqai и X-Trail обзавелись стильной версией
Представлен народный кросс-хэтчбек Citroen C3
Модель предназначена в первую очередь для рынков развивающихся стран
Lucid Air официально стал самым дальнобойным электромобилем
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
Автомобили Genesis научатся узнавать владельцев в лицо
Видео: cамый желанный Porsche 911 в мире
Как маркетологи Porsche очаровали меня наклейкой на двери
Ford представил обновленную Fiesta
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На кинофестиваль «Золотой феникс» в Смоленске приедет Панкратов-Черный
Все материалы