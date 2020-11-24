Устроивший ДТП бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела

Бывший сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Курской области, устроивший ДТП, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, мужчина устроил ДТП 20 ноября на улице Суворовской в Курске. Он не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Газель», который, в свою очередь, врезался в стоящую впереди «Ниву». В результате аварии никто не пострадал.

Однако виновник ДТП, на тот момент работающий в полиции, был в нетрезвом состоянии и устроил скандал с прибывшими на место аварии сотрудниками ГИБДД. Как установило следствие, он по меньшей мере три раза ударил инспектора в голову и грудь.

«Интерфакс» отмечает, что руководство управления МВД по Курской области уволило устроившего аварию полицейского после случившегося. На сайте СУ СК по Курской области сообщается, что в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.