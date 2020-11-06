На полицейского завели дело после гибели его коллеги на перевернувшейся лодке

В Астраханской области возбудили уголовное дело на полицейского, которого подозревают в причастности к смерти его коллеги на реке Ахтубе. Об этом сообщает ТАСС

По версии следствия, 6 октября подозреваемый управлял лодкой без необходимой квалификации. После опасного маневра судно перевернулась, и двое коллег полицейского, которые были с ним, оказались за бортом. Один из них утонул, так как у него не было спасательного жилета.

Возбуждено уголовное по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека»). В управлении МВД по Астраханской области отметили, что проводят служебную проверку.