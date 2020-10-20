На полицейских завели дело из-за отобранных у сына главреда Cosmopolitan денег

Полицейских из ОВД «Якиманка» (Центральный округ Москвы) заподозрили в том, что они отобрали восемь тысяч рублей у 16-летнего сына главного редактора Cosmopolitan Екатерины Великиной. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Baza.

По информации издания, личности подозреваемых уже установлены, однако, они сами еще не задержаны. Накануне столичное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту инцидента. Следователи намерены вскоре провести очную ставку между потерпевшим и сотрудниками ОВД «Якиманка».

Об инциденте с ее сыном Великина рассказала 30 сентября в посте на Facebook. Она отметила, что сотрудники полиции угрожали, что отобьют подростку почки.

По словам Великиной, сын шел от репетитора к станции метро «Шаболовская» и курил. Рядом с ним из машины вышел полицейский. «Остановиться не просил, что важно, но дитя от страха драпануло», — добавила главред Cosmopolitan. Услышав, что полицейский кричит ему: «Стой, сука, почки отобью, стрелять буду», подросток остановился.

Затем полицейский поставил мальчика к стене, осмотрел его вещи и телефон. Подросток объяснил причину своего бегства: он «курил и испугался». Полицейские предложили ему «уплатить какой-нибудь штраф». В итоге они «прессовали» мальчика около десяти минут, забрали восемь тысяч рублей, которые у него были с собой, и добавили: «Без обид, мы тебя не видели».

После произошедшего Великина написала заявление начальнику отдела МВД России по району Якиманка города Москвы. «Я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили "поставим на учет — никогда не поступишь в институт", "мамке не говори", "а что ты скажешь, куда дел деньги" — просто преступники», — заключила она.