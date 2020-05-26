Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео

В Москве 51-летняя женщина с тесаком в руке, выбивавшая долг у своей соседки, попала на видео. Ролик во вторник, 26 мая, публикует пресс-служба российской полиции.

На кадрах, снятых подъездной камерой, видно, как женщина с огромным ножом перегораживает дорогу 42-летней потерпевшей. Она угрожающе взмахивает холодным оружием перед лицом своей жертвы, имитируя удар. Та уклоняется, пытаясь перехватить руку с тесаком. В какой-то момент ей удается обойти сбоку агрессивную даму и сбежать..

По данным полиции, потерпевшая написала заявление в котором сообщила, что нападавшая пыталась отобрать у нее деньги. Полицейские задержали подозреваемую, которая заявила, что всего лишь требовала свое, пытаясь вернуть долг. У женщины изъяли кухонный нож. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

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