Вооруженная разбойница напала на москвича ради шапки

Безработная девушка с ножом напала на мужчину в центре Москвы ради его шапки. Об этом в четверг, 29 ноября, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили агентству «Москва».

По данным полицейских, нападение совершено вечером 27 ноября в Шмитовском проезде (Пресненский район Москвы). Безработная девушка 1998 года рождения, угрожая ножом, отобрала у потерпевшего 1987 года рождения шапку стоимостью 500 рублей и скрылась.

Вскоре подозреваемую задержали, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

В ноябре 2016 года сообщалось, что девушка в маске, вооруженная ножом, напала на мужчину в столичном троллейбусе. Перед этим она привлекла внимание других пассажиров, так как сидела, не скрывая оружия, рядом с ребенком. Потерпевший мужчина подошел к нему, чтобы спросить, знает ли тот свою соседку, а затем обратился к самой девушке.

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