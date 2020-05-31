Силой отобравшие детей у россиянки полицейские рассказали подробности конфликта

Жительница поселка Тюльпанный в Оренбургской области оказала физическое сопротивление сотрудникам опеки, пришедшим за ее детьми, из-за чего полицейским пришлось применить силу и надеть на женщину наручники. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

«Мать пятерых детей три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — отметил собеседник агентства.

Один из этих случаев произошел в декабре 2019 года. Ее годовалый ребенок попал в реанимацию по скорой, но мать не пустила врача, желавшего осмотреть других детей. Позднее медработники зафиксировали у них телесные повреждения.

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В полиции добавили, что дом, в котором обитает женщина с детьми и сожителем, непригоден для жилья.

В ситуации разбирается Уполномоченный по правам ребенка по Оренбургской области Анжелика Линькова, началась прокурорская проверка.

Ранее в воскресенье, 31 мая, были опубликованы кадры, на которых полицейские силой отнимают детей у россиянки. По данным СМИ, силовики пришли после того, как она попросила помощи в улучшении жилищных условий.

Детей поместили в больницу, так как им была необходима медпомощь. В настоящее время им, как утверждают в полиции, ничего не угрожает. Судье направлено ходатайство об ограничении матери в родительских правах.

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