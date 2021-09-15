Бывших российских полицейских приговорили к срокам за пытки подростка бутылкой

В Бурятии Октябрьский районный суд приговорили трех бывших полицейских к срокам в пять, девять и девять лет и пять месяцев в колонии соответственно за пытки подростка в ходе допроса. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Установлено, что 4 июля 2020 года оперативники доставили в отдел 17-летнего подростка, подозреваемого в краже. На допросе сотрудники полиции пытали молодого человека, причинив телесные повреждения. Отмечалось, что в ходе истязаний использовалась бутылка — у юноши была травмирована прямая кишка.

Как ранее сообщала «Тайга.инфо», против российских полицейских возбудили дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Суд признал бывших оперативников виновными в применении недозволенных методов дознания. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режимов, в зависимости от тяжести преступления.