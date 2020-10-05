Появились доказательства причастности полиции к пыткам чеченца бутылкой

Правозащитники нашли доказательства причастности правоохранительных органов Чечни к похищению и пыткам бутылкой модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. О появлении соответствующих сведений сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Руководитель северокавказского филиала правозащитной организации Дмитрий Пискунов рассказал, что удалось получить видеозаписи, с помощью которых можно идентифицировать похитителей Тепсуркаева и причастных к этому лиц. По его словам, на кадрах запечатлены мужчины, приехавшие на двух автомобилях — Toyota Camry и Lada Priora — с номерами, зарегистрированными в Чечне. Выяснилось, что владелец одного из автомобилей является действующим сотрудником полиции.

Правозащитники также установили, что незадолго до похищения Тепсуркаеву звонил уполномоченный отдела полиции №1 по Грозному.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) задал российским властям вопросы о 19-летнем Салмане Тепсуркаеве. ЕСПЧ, в частности, интересуется, был ли похищен Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли расследование в связи с появившемся в сети видео, где пострадавший занимается самоистязанием, а также известно ли властям России о настоящем местонахождении Тепсуркаева. Представитель России Михаил Гальперин в ответ заявил, что, по данным следователей, Тепсуркаев не задерживался и не доставлялся в правоохранительные органы Чечни.

В начале сентября в сети появилось видео, на котором запечатлены извинения и истязания 19-летнего модератора оппозиционного Telegram-канала. На кадрах он говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. Позднее «Новая газета» сообщила, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Актуальных сведений о его местонахождении нет.