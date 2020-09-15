России задали вопросы о пытках бутылкой борца с «кадыровской диктатурой»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) задал российским властям вопросы о 19-летнем модераторе Telegram-канала 1ADAT Салмане Тапсуркаеве, который заявлял, что борется с «кадыровской диктатурой», и под угрозой пыток был вынужден сесть на бутылку. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

ЕСПЧ, в частности, интересуется, был ли похищен Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли расследование в связи с появившемся в сети видео, где пострадавший занимается самоистязанием, а также известно ли властям России о настоящем местонахождении Тепсуркаева. Отмечается, что правозащитники и представители власти должны направить ответы в ЕСПЧ к 16 сентября до 17:00.

Руководитель международно-правового отдела «Комитета против пыток» Ольга Садовская сообщила, что организация предоставит доказательства того, что Тепсуркаев после похищения находился под контролем государства и в настоящий момент его местоположение неизвестно.

Ранее бывший эмиссар и полевой командир самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев заявил, что у него есть доказательства причастности властей Чечни к пыткам Тепсуркаева. Он отметил, что результаты расследования будут переданы в Совет Европы, ЕСПЧ и Комиссариат ООН по правам человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также высказывался по поводу произошедшего. Он заявил, что видео, на котором запечатлены истязания Тепсуркаева, не стоило публиковать в открытом доступе, потому что «это неприлично». Он также отметил, что отец пострадавшего два года не видел сына, а тот уехал куда-то работать официантом.

Видео, на котором запечатлены извинения и истязания Тепсуркаева, появилось в сети в начале сентября. На кадрах он говорит, что наказывает себя за деятельность и передает эстафету администраторам 1ADAT. Позже «Новая газета» сообщила, что есть доказательства того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.