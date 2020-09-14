Закаев заявил о причастности Кадырова к пыткам чеченца бутылкой

Бывший эмиссар и полевой командир Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев заявил о наличии доказательств причастности властей Чечни к пыткам бутылкой 19-летнего модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тапсуркаева, которого называют борцом с «кадыровской диктатурой». Его видеообращение на чеченском языке опубликовано на YouTube, перевод опубликовал «Кавказ.Реалии».

Издание пишет, что на видео Закаев, проживающий в Великобритании, обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, депутату Госдумы Адаму Делимханову, спикеру республиканского парламента Магомеду Даудову и муфтию Салаху Межиеву. Их имен он не назвал, перечислив лишь прозвища, под которыми они известны.

«Академик (так в Чечне, по данным «Кавказ.Реалии», называют Кадырова — прим. «Ленты.ру»), ты заявлял, что не знаешь, кто это сделал. Я тебе дам знать кто, где и как это совершил. В ходе расследования нам стало известно, что это совершено твоим другом Кучером (Адам Делимханов — прим. «Ленты.ру»). И, как нам сообщили люди из твоего же окружения, видео было обнародовано с твоего согласия. Конечно, я им верю, так как они бы не посмели что-либо сделать без твоего ведома», — заявил Закаев, добавив, что результаты расследования будут переданы в Совет Европы, Европейский суд по правам человека и Комиссариат ООН по правам человека.

Он также прокомментировал видеозапись, на которой семья Закаевых критикует его. Закаев отметил, что предпочел бы видеть трупы родственников, чем слушать их разговоры. «Вы сегодня перешли красную черту, поэтому я могу свободно высказываться обо всем, так как до этого сдерживался, пытаясь не подставлять родственников», — отметил он.

11 сентября пытки Тепсуркаева прокомментировал Рамзан Кадыров. Глава Чечни заявил, что видео, на котором запечатлены истязания молодого человека, не стоило публиковать в открытом доступе, поскольку «это неприлично».

В то же время Закаев выступил в поддержку блогера и Telegram-канала, в котором тот работает.

Ролик с участием Тепсуркаева появился в сети в начале сентября. На кадрах он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя, и садится на бутылку. Позже «Новая газета» сообщила о доказательствах того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном.