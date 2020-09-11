В Чечне сообщили о публичном осуждении Ахмеда Закаева его семьей

Родственники бывшего эмиссара самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева, живущего в Великобритании и разыскиваемого Россией, решили выступить против него. Об этом сообщает Instagram-аккаунт «Чечня онлайн».

Утверждается, что семья Закаева устроила сбор после его заявлений о задержании двух сестер, двух братьев и племянников, а также слов поддержки в адрес Telegram-канала 1ADAT, который публикует информацию о похищениях и задержаниях в Чечне. «Род Закаевых после очередных провокационных заявлений своего родственника решил публично осудить скрывающегося в Англии национал-предателя Ахмеда Закаева, принявшего вчера на себя всю ответственность за группу матерящихся людей, оскорбляющих чеченский народ», — говорится в публикации.

Другой Instagram-аккаунт eldit_net сообщил, что один из братьев Закаева опроверг информацию о своем задержании. «Я узнал о "похищении" меня и моих родственников из СМИ. Не понимаю, откуда получили такую информацию. Сейчас я нахожусь дома в целости и сохранности. Я, правда, пока еще не в курсе заявлений моего брата, но могу заверить вас, что со мной и с моими родственниками все в порядке и все мы находимся дома», — сказал Али Закаев.

О задержании родственников Закаева стало известно накануне, 10 сентября. Источник «Русской службы Би-би-си» на условиях анонимности пояснил, что Закаевых возили для беседы к спикеру республиканского парламента Магомеду Даудову, после чего отпустили.

Ранее в сентябре в сети появилось видео якобы с участием модератора Telegram-канала 1ADAT. На кадрах молодой человек представляется 19-летний Салманом Тепсуркаевым, извиняется и садится на бутылку. Он также говорит, что таким образом наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT.

После этого Ахмед Закаев выступил в поддержку Telegram-канала, записав соответствующее видеообращение.

Ахмед Закаев был бригадным генералом ЧРИ, ее министром культуры, иностранных дел и вице-премьером. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.