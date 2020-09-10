В Чечне задержали родственников Ахмеда Закаева

Родственников бывшего эмиссара самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева задержали и увезли в неизвестном направлении. Об этом он сообщил изданию «Кавказ.Реалии».

Закаев, проживающий в Великобритании, уточнил, что две его сестры, два брата и племянники были задержаны в Чечне. Случившееся он связал со своими заявлениями в поддержку оппозиционного Telegram-канала 1ADAT.

Причина задержания не называется.

Ранее в сентябре сообщалось, что модератора Telegram-канала 1ADAT похитили, заставили извиниться на камеру и сесть на бутылку. На распространенном в соцсетях ролике запечатлен молодой человек, представившийся 19-летним Салманом Тепсуркаевым. Он сказал, что таким образом наказывает себя и передает эстафету администраторам 1ADAT.

В описании Telegram-канала говорится, что это народное движение, выступающее против «кадыровской диктатуры». В нем публикуется информация о похищениях и задержаниях на территории республики.

Ахмед Закаев был бригадным генералом ЧРИ, ее министром культуры, иностранных дел и вице-премьером. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.