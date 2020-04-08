Чеченского политика Ахмеда Закаева госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом «Кавказ.Реалии» рассказали его родственники.

6 апреля врачи экстренно подключили Закаева к аппарату искусственной вентиляции легких. При заболевании пневмонией у 60-летнего мужчины начались осложнения — ему тяжело дышать.

В начале апреля семья политика заметила явные симптомы вируса нового типа COVID-19 и обратилась в медицинское учреждение.

Закаев известен как глава правительства непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) в изгнании. Участвовал в первой и второй чеченских войнах на стороне сепаратистов. С 2003 года Закаев проживает в Великобритании. В России его объявили в международный розыск за создание вооруженного бандформирования в 1990-х. Его также обвинили в терроризме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных структур.

Бывшего эмиссара чеченских сепаратистов в 2019-м допрашивали по уголовному делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.

По состоянию на 8 апреля в Великобритании зафиксировали более 55 тысяч заболевших коронавирусом, свыше шести тысяч человек скончались.

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