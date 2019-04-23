Бывшего эмиссара чеченских сепаратистов допросят по убийству Политковской

Бывшего эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, получившего политическое убежище в Великобритании, допросят по уголовному делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом РИА Новости сообщила адвокат семьи погибшей Анна Ставицкая.

По ее словам, защита опросила Закаева в Великобритании и предоставила следствию эти показания. Из них следует, что он не причастен к убийству Политковской. Тем не менее адвокат просила российских следователей допросить экс-эмиссара с помощью международного правового запроса, ее просьбу удовлетворили.

В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными виновным в убийстве Анны Политковской. Другие фигуранты дела Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Помимо этого суд взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки.

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Как установило следствие, Гайтукаев создал преступную группу, в которую входили сотрудники ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012-м приговоренный к 11 годам лишения свободы, и Сергей Хаджикурбанов. Они установили место жительства Политковской и передали информацию исполнителям. Павлюченков приобрел оружие. Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым.

Павлюченков называл заказчиками преступления Ахмеда Закаева и российского бизнесмена Бориса Березовского, умершего в Лондоне в 2013 году. Коллеги Политковской и ее родственники считают эту версию недостоверной.

Журналистку застрелили в лифте ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее профессиональной деятельностью, однако заказчики убийства так и не были установлены.

Ахмед Закаев был «бригадным генералом» самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.

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