Россия заплатит 20 тысяч евро из-за убийства Политковской

Европейский суд по правам человека обязал российское государство выплатить семье убитой журналистки Анны Политковской 20 тысяч евро (1,46 миллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд в Страсбурге определил, что компенсация полагается заявителям — матери, сестре и детям убитой журналистки. При этом инстанция отказалась возложить на Россию ответственность за смерть Политковской. Постановление пока не вступило в силу, российское министерство юстиции может обжаловать его в течение трех месяцев.

По мнению сотрудников ЕСПЧ, расследование громкого дела правоохранителями привело к должным результатам — приговору преступников. Однако эксперты остались недовольны все еще продолжающимся судебным разбирательством. Согласно предоставленным документам, сложности возникли из-за неисполнения британской и североирландской стороной запросов о правовой помощи.

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Следствие считает, что мотивом преступления стало недовольство ее профессиональной деятельностью. Киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства Лом-Али Гайтукаев получили пожизненные сроки в июне 2014 года. Трое их сообщников были приговорены к срокам от 12 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики преступления не были установлены.

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