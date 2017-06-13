СМИ сообщили о смерти в колонии организатора убийства Политковской

Чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, осужденный пожизненно за организацию убийства журналистки Анны Политковской, умер в колонии. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что мужчина 1958 года рождения страдал рядом болезней. Официального подтверждения этих сведений нет.

В июне 2014 года Гайтукаев и еще один уроженец Чечни Рустам Махмудов были приговорены к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации и исполнению убийства Политковской. Их сообщники — Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов — получили, соответственно, 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Помимо этого суд взыскал с осужденных пять миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена Рустамом Махмудовым в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью. Заказчики убийства так и не были установлены.