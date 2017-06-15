Медики отчитались о причине смерти организатора убийства Политковской

Медицинская экспертиза подтвердила, что осужденный Лом-Али Гайтукаев, отбывавший пожизненный срок за организацию убийства журналистки Анны Политковской, скончался от хронической болезни. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ФСИН по Вологодской области.

«Я не могу озвучить, от какой именно болезни он умер, так как об этом мы сообщаем только родственникам», — добавил он.

13 июня стало известно о смерти Гайтукаева в исправительной колонии №5 в Вологодской области. Он умер 10 июня в больнице для осужденных, уточнили в тюремном ведомстве. Адвокат Елена Харионовская отметила, что ее подзащитный страдал от цирроза печени.

Как писала kp.ru, умершего похоронят в Чечне на кладбище, где покоятся его родственники.

Гайтукаев и еще один уроженец Чечни Рустам Махмудов были осуждены к пожизненному сроку в июне 2014 года. Трое их сообщников получили от 12 до 20 лет колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденных пять миллионов рублей в пользу детей убитой.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена Махмудовым в лифте своего дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью. Заказчики убийства так и не были установлены.