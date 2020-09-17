Чеченские силовики пообещали устроить «спрос» с критиков властей

Чеченские силовики пригрозили гражданам республики, проживающим за границей, устроить «спрос» в ответ на критику властей региона. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Чечни по силовому блоку Абузайд Висмурадов на сходе жителей села Ахмат-Юрт, передает «Кавказский узел».

«Каждому придется отвечать за сказанное, — пообещал Висмурадов. — Спрос делали и будем делать, если на то будет воля Всевышнего. У нас у всех, кто находится в Европе, в Америке, у всего народа — один падишах, Рамзан [Кадыров]».

По информации издания, сход в родовом селении главы Чечни Рамзана Кадырова был посвящен заявлениям граждан, уехавших в другие страны, в частности, бывшего эмиссара и полевого командира самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева. Участники схода приняли резолюцию с осуждением евроичкерийца (так в Чечне называют сторонников Ичкерии и критиков Кадырова, уехавших в Европу, — прим. «Ленты.ру»), назвав его несостоявшимся актером.

«То, что сегодня говорит это существо, Закаев... Его и родные не считают мужчиной. Всему свое время. Если на то будет воля Всевышнего, мы и до них доберемся», — сказал руководитель УМВД России по городу Грозному Аслан Ирасханов.

Также местные жители обсудили информацию о пытках модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмана Тепсуркаева. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что блогер был наказан за распространение порочащих «матерей и сестер вещей». «Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер», — пояснил он.

В начале сентября в сети появился ролик с участием Салмана Тепсуркаева, в котором он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя, и садится на бутылку. Позднее газета «Новая газета» сообщила о доказательствах того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Затем о наличии доказательств причастности чеченских властей к пыткам молодого человека бутылкой заявил Закаев, ныне проживающий в Великобритании.

После этого в Чечне прошло сразу несколько народных сходов, участники которых осудили Тепсуркаева и Закаева.